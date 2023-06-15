За сутки во Владимирской области поймали 14 пьяных водителей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки во Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 нетрезвых водителей.

В частности, в Гусь-Хрустальном прибывшие по сообщению о ДТП полицейские установили, что 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением и столкнулся с двумя машинами.Мужчина был пьян.

Инспекторы ДПС выявили еще один аналогичный факт: 30-летний водитель «БМВ Х5» сел за руль, употребив спиртное. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и в настоящее время лишен водительского удостоверения, сообщают в областном УМВД.

Также повторно позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения 41-летний водитель квадроцикла и 40-летний мотоциклист. Инспекторы ГИБДД остановили транспортные средства на территории города Гусь-Хрустальный и района. Возбуждены уголовные дела.