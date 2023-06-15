Ковровский мясопереработчик рассказал на ПМЭФ-2023, как технологии меняют отрасль

Фото пресс-службы ООО "Делко".

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Помимо Правительства Владимирской области, которое подписало сегодня несколько важных соглашений, в делегацию входят предприятия региона.

В частности, руководство мясоперерабатывающего предприятия «Делко» из Коврова представило на ПМЭФ-2023 свой опыт внедрения новых технологий в ходе конференции «Лидер Завтра». Учредитель компании Марина Матвеева рассказала о том, как технологическое обновление позволило предприятию увеличить производительность на 20%, снизить издержки на 15% и практически исключить производственный брак.

За последние 5 лет предприятие полностью обновило оборудование, установив роботизированные линии упаковки и формовки, внедрив умный складской комплекс, а также системы автоматического мониторинга и контроля оборудования и производства продукции, отметила предпринимательница, добавив, что несмотря на развитие технологий, в частности позволяющих выращивать клеточное мясо или придавать вкус и консистенцию мясных продуктов сое, грибам, водорослям, традиционной мясной промышленности ничто не угрожает.

«Мы все так же едим колбасу, сосиски из традиционного сырья с той лишь разницей, что растут требования покупателей к качеству, и производители расширяют ассортимент. Переход на более дешевый белок возможен при условии мощного роста технологий, резкого скачка численности населения, перестройки всего уклада питания. Но традиционное мясо всегда будет на столах у россиян», — подытожила Марина Матвеева.