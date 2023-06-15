Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:53

На пожаре во Владимире эвакуировали 20 человек

Сгорел балкон в квартире на третьем этаже
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта управления МЧС по Владимирской области

фото с сайта управления МЧС по Владимирской области

14 июня в 17.12 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире, на ул. Соколова-Соколёнка, д. 11.

По прибытии было установлено, что горит балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. Предварительная площадь пожара 5 квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места пожара эвакуировано 20 человек, в том числе 5 детей.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.