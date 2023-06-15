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НовостиЭкономика15 июня 2023 8:35

Владимирская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"

А также соглашение с подведомственными структурами банка
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В нем принимает участие делегация Правительства Владимирской области. И 15 июня становится днем активного подписания различных соглашений.

Правительство Владимирской области ранее уже подписало на ПМЭФ-2023 соглашения с «РЖД» и логистической группой «Адмирал». А теперь губернатор Александр Авдеев подписал соглашения о сотрудничестве со структурами «Сбера».

Так, в рамках реализации проектов по цифровизации социальных сервисов для жителей Владимирской области область будет сотрудничать с ПАО «Сбербанк России». А в рамках лизинговых программ – с АО «Сбербанк Лизинг».

«Компания будет содействовать реализации проектов, направленных на развитие промышленного производства, агропромышленного и лесоперерабатывающего комплексов, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей во Владимирской области», написал губернатор Владимирской области в телеграм-канале.