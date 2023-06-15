Правительство Владимирской области на ПМЭФ-2023 подписали соглашение с «РЖД»

.

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В нем принимает участие делегация Правительства Владимирской области. И 15 июня губернатор Александр Авдеев подписал соглашения с «РЖД» и логистической группой «Адмирал».

«Будем сотрудничать в создании мультимодального терминально-логистического комплекса возле станции Болдино Горьковской железной дороги», написал Александр Авдеев в телеграм-канале.

Целью проекта является привлечение дополнительных объёмов грузов, улучшение транспортной доступности, а также создание благоприятных условий для развития промышленного потенциала Владимирской области.

Соглашение с группой «Адмирал» о сотрудничестве в создании логистического комплекса вблизи съезда с М-12 в Петушинском районе было подписано на ПМЭФ в 2021 году. Однако затем произошли изменения по срокам ввода его в эксплуатацию, в том числе в связи с расширением планов компании на Владимирскую область.

«С повышением востребованности восточного направления в логистике «Адмирал» заинтересован охватить не только авто-, но и железнодорожные пути доставки грузов. Нашей области это даёт больший поток инвестиций, больше рабочих мест, больше доходов в бюджет», написал Авдеев.