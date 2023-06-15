Во Владимирской области расширили перечень получателей выплаты в 100 тысяч рублей

Фото из телеграм-канала Любови Кукушкиной.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев расширил перечень категорий получателей единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщает в телеграм-канале министр социальной защиты 33 региона Любовь Кукушкина.

Теперь региональную единовременную выплату смогут получать молодые люди, проходящие военную службу в армии по призыву, принявшие решение заключить контракт и отправиться в зону проведения СВО.

Как сообщили в министерстве соцзащиты, военный комиссариат Владимирской области направляет им списки тех, кто имеет право на указанную меру поддержки. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании списков военкомата. Сколько человек в регионе имеют право на получение данной выплаты при новых изменениях, Любовь Кукушкина не называет.