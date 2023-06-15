Владимирцы смогут выбрать работу с помощью "видеовакансии"

фото с сайта регионального Правительства

Служба занятости Владимирской области внедряет сервис «Видеовакансия». Это короткометражные видеоролики, которые показывают ищущим работу их будущее рабочее место, коллег и знакомят с условиями труда.

Такие видеоматериалы сотрудники службы занятости Владимирской области планируют использовать для визуализации вакансий – не всегда из названия бывает понятно, чем придется заниматься на рабочем месте. Также видеовакансии будут транслироваться видеоэкранах в клиентских залах центров занятости и размещаться в соцсетях.

«На сегодня в регионе количество вакансий на платформе «Работа России» в 5 раз превышает численность зарегистрированных безработных. Поэтому новый сервис будет востребован у работодателей. Любое видео привлекает больше внимания, чем текст», – отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Всего в этом году служба занятости населения Владимирской области помогла с трудоустройством более 6 тысяч человек и решила кадровые проблемы более 2,5 тысяч работодателей.