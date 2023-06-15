На бывшего директора паспортно-визового сервиса Владимирской области завели дело

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УФСБ России по Владимирской области вместе с представителями регионального Следкома возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора владимирского филиала «Паспортно-визового сервиса» МВД России. 44-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он, работая в организации, которая предоставляет государственные услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, отправлял иностранцев по указанным вопросам в организацию своих знакомых (ООО «Содействие 33-Плюс»). Из-за этого государство не дополучило на платных услугах около 8 миллионов рублей.

При этом, как сообщают в пресс-службе ФСБ, ООО «Содействие 33-Плюс» находилось в том же здании, что и паспортно-визовый сервис. В итоге, экс-руководитель сервиса блокировал вход в свою организацию для иностранцев таким образом, что они могли попасть к нему только, через офис ООО «Содействие 33-Плюс». И весь спектр услуг по факту оказывался частной организацией, а не государством.