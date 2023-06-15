Владимирцев предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во Владимирской области уже стартовал грибной сезон. Основной массовый сбор грибов начнется в июле и продлится до октября.

Между тем в федеральное законодательство внесены изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Они вступят в силу 12 октября 2023 года.

Министерство лесного хозяйства напоминает, что в Красную книгу РФ включены следующие произрастающие в нашем регионе грибы: гиропор каштановый, грифола курчавая, звездовик сводчатый, паутинник фиолетовый, спарассис курчавый, трутовик лакированный, трутовик разветвленный.

Кроме того, в Красную книгу Владимирской области включены: головач гигантский, ежовик коралловидный, трюфель белый.