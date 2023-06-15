Прокуроры встретились с жителями Мосино, протестующими против строительства бетонного завода

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Первый заместитель прокурора региона Андрей Жугин и суздальский межрайонный прокурор Андрей Чернов встретились с жителями микрорайона Мосино, протестующими против строительства бетонного завода.

В ходе ранее проведенной проверки установлено, что в настоящее время ООО «Владимирский завод инновационных материалов» готовится к строительству заводу: в западной части земельный участок частично огорожен, расположена хозяйственная постройка, северо-западнее участка вырубают деревья, юго-западнее - складирован строительный мусор и валежник, а также бетонные плиты, юго-восточнее - кирпич и вырубленные деревья.

Вместе с тем, проект строительства до сих пор не разработан, за разрешительной документацией на строительство в администрацию Суздальского района арендатор не обращался, проект санитарно-защитной зоны в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области не поступал. Таким образом, «Владимирский завод инновационных материалов» фактически проводит строительные работы без разрешительной документации, подчеркивают в областной прокуратуре.

Кроме этого, строительство завода незаконно, поскольку Генеральный план МО Новоалександровское и Правила землепользования и застройки не позволяет строительство в данной зоне.

По результатам проверки Суздальской межрайонной прокуратурой руководителю организации внесено представление. Поскольку администрацией района к арендатору земельного участка меры по предупреждению незаконного строительства не принимались, внесено представление главе администрации Суздальского района.