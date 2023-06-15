Во Владимирской области открыли штаб общественного наблюдения

фото регионального Правительства

Штаб по контролю и наблюдению за выборами вновь начинает свою работу во Владимирской области. В состав штаба вошли Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, члены Общественной палаты региона, представители СМИ, блогеры, юристы. Они единогласно вновь избрали председателем Галину Мизелеву.

«Это будет открытая площадка для всех участников избирательного процесса. Впервые в регионе будет осуществляться контроль за легитимностью проведения дистанционного электронного голосования. У избирателей области появится возможность принять участие в голосовании таким способом», – сообщила Галина Мизелева.

«Мы уже активно привлекаем IT-специалистов, которые помогут нам обеспечить наблюдение. Мы и сами как избиратели будем опробовать эту новую систему, и конечно, будем готовить команду наблюдателей за ДЭГ. Пока это новое для нас направление», – отметил председатель областной Общественной палаты Анатолий Аннин.

Перед членами штаба стоит множество задач: набор общественных наблюдателей, заключение соглашений о сотрудничестве с политическими партиями и общественными организациями, организация и проведение дискуссионных площадок и круглых столов.