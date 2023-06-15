Сосну из Судогодского района занесли в национальный реестр старовозрастных деревьев

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В национальный реестр старовозрастных деревьев Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» внесена сосна обыкновенная, произрастающая около деревни Старое Кубаево Судогодского района, сообщает Министерство лесного хозяйства региона.

Инициатором внесения в реестр - и.о. директора ГКУ ВО «Андреевское лесничество» Ярославна Хромова. Кубаевский бор – один из наиболее старовозрастных участков леса во Владимирской области. Средний возраст насаждений здесь составляет более 200 лет, возраст отдельных деревьев превышает 250 лет, средняя высота деревьев 41 метр.

В конце XIX в. территория современного памятника природы входила в состав Кубаевской лесной дачи графа Храповицкого. Здесь известным лесоводом Карлом Тюрмером был выделен участок самородного соснового леса, где были особенно благоприятные условия для произрастания сосны обыкновенной. Деревья здесь уже тогда достигали в высоту 40-50 метров. Этот участок был объявлен заповедным, здесь собирались лучшие семена сосны для посевов в питомниках.