фото регионального Минздрава

Во Владимирской области до конца года откроются 7 ФАПов и 3 врачебные амбулатории, сообщает региональный Минздрав.

Самые масштабные по количеству объектов работы запланированы в Александровском районе. Здесь заработают 2 врачебные амбулатории в селе Годуново и поселке Балакирево и ФАП в деревне Новожилово.

Модули врачебных амбулаторий на стадии изготовления. Сроки поставок: модульная амбулатория в с. Годуново - до 1 августа, модульная амбулатория в п. Балакирево - до 1 сентября. В д. Новожилово Александровского района установлен модульный ФАП. До конца июня завершатся работы по благоустройству. Совокупная стоимость трех модульных конструкций составила более 49 млн. рублей.

Два ФАПа откроются в Кольчугинском районе. В селе Зиновьево и поселке Золотуха уже завершены работы по возведению модулей. В поселке Золотуха приступили к благоустройству территории. Работы продлятся до конца июля. Контракт на благоустройство Зиновьевского ФАПа - на стадии подписания. Стоимость обоих модульных конструкций составила чуть больше 8 млн. рублей.

Еще одна врачебная амбулатория заработает в микрорайоне Нововязники Вязниковского района. Контракт на ее возведение заключен на сумму более 18 млн. рублей. Сейчас идут подготовительные работы. Монтаж модульной конструкции завершат в августе.

Кроме того, заработают ФАПы: в поселке Дружба Камешковского района. ФАП установлен. Работы по благоустройству территории завершатся в августе. В деревне Кондряево Судогодского района идет монтаж модульной конструкции. В деревне Левенда Меленковского района готовится площадка под будущий ФАП. Окончание работ - конец августа. В деревне Демидово Гусь-Хрустального района. Срок поставки модуля – конец ноября. Стоимость четырех объектов около 17 млн. рублей.