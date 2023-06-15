Во Владимирской области стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы в ЗС

Фото облизбиркома.

10 июня во Владимирской области стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона, а также на участие в 20 муниципальных выборных кампаниях.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев, у всех партий есть месяц на то, чтобы уведомить избирком о своем участии. Прием документов завершается 10 июля в 18.00.

При этом процесс регистрации кандидатов продлится до 26 июля. Пять «парламентских партий» («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые Люди») могут подать документы без сбора подписей. Это право есть и у РПСС (экс-КПСС) и «Партии Пенсионеров».

Остальным без подписей не обойтись. Причем половину из них можно собрать через Госуслуги. Эти подписи будут иметь преимущество, так как они будут автоматически считаться действительными. А вот остальные будут еще проверять. По единому округу проверке подлежат все 100% подписей, по одномандатным округам проверке подлежат 20% подписей. Сами выборы пройдут в три дня вместо одного. Почему? Читайте здесь.