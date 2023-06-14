В Гусь-Хрустальном судебных приставов оштрафовали за служебный подлог

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор троим экс-сотрудникам отдела судебных приставов, которые обвинялись в служебных подлогах.

Судом установлено, что в 2021 году они ради завышения показателей вносили в базу данных сведения о якобы составленных административных протоколах за неуплату штрафов в срок.

Узнав, что в отдел приедет проверка из регионального главка УФССП, все трое решили подделать протоколы. Взяв пустые бланки, они заполнили их и сами же подписали, а потом изготовили судебные решения от имени мирового судьи о якобы привлечении «виновных» к ответственности. Печать суда изготовили при помощи программы-конструктора.

Однако обман вскрылся и приставы стали фигурантами уголовного дела. Вину они признали, раскаялись и ходатайствовали об особом, упрощенном порядке суда.

В итоге первый получил штраф в 80 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в госорганах на 2 года, второй был оштрафован на 60 тысяч рублей с лишением такого же права на 1,5 года, а третьего приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей и лишением права на замещение госдолжности сроком на 1 год.