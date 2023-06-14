Во Владимире началась полицейская операция «Должник»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городского главка полиции проводят рейды в рамках операции «Должник».

Вместе с дружинниками и общественниками они посещают должников по административным штрафам по месту жительства и напоминают о необходимости заплатить. Кроме того, по результатам таких рейдов составляют протоколы за неуплату административного штрафа в установленный срок. Накануне было составлено пять таких протоколов.

В общей сложности во Владимире по этой статье в текущем году привлекли к ответственности 400 человек, в подавляющем большинстве случаев они не оплатили вовремя штрафы за распитие алкоголя в общественных местах.

Рейды будут продолжены.