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НовостиОбщество14 июня 2023 13:30

Во Владимире началась полицейская операция «Должник»

В ходе мероприятий стражи порядка навещают неплательщиков по штрафам
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городского главка полиции проводят рейды в рамках операции «Должник».

Вместе с дружинниками и общественниками они посещают должников по административным штрафам по месту жительства и напоминают о необходимости заплатить. Кроме того, по результатам таких рейдов составляют протоколы за неуплату административного штрафа в установленный срок. Накануне было составлено пять таких протоколов.

В общей сложности во Владимире по этой статье в текущем году привлекли к ответственности 400 человек, в подавляющем большинстве случаев они не оплатили вовремя штрафы за распитие алкоголя в общественных местах.

Рейды будут продолжены.