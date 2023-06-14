Владимирский боксер победил на Чемпионате России

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В Серпухове завершился Чемпионат России по боксу среди юниоров 19-22 года. В соревнованиях приняло участие 267 спортсменов из 59 регионов страны.

Владимирскую область представлял воспитанник СШОР по боксу Рамазан Дадаев. Спортсмен победил в четырех поединках, завоевал золотую медаль и путевку на чемпионат Европы. По итогам соревнований он признан лучшим боксером турнира.

Призовой фонд турнира составил рекордные 18 200 000 рублей. За первое место спортсмены получили 500 тысяч, за второе – 250 тысяч, а за третье – 125 тысяч рублей. Впервые в истории на чемпионате России вручили денежные сертификаты на сумму 100 000 рублей боксерам, которые заняли пятые места.