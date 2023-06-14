Делегация Владимирской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме

фото из телеграма Александра Авдеева

С 14 по 17 июня будет проходить Петербургский международный экономический форум. В нем принимает участие делегация Владимирской области.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, главная цель участия в форуме - установить новые полезные для развития экономики области контакты на федеральном уровне, с другими регионами и руководством компаний, а также подписать соглашения о сотрудничестве.

«Мы провели большую подготовительную работу. На ПМЭФ планируем заключить несколько инвестсоглашений. Они связаны с новыми проектами в сфере промышленности и АПК. Закрепим на бумаге ряд социально значимых договоренностей и планов по проведению крупных мероприятий. Презентуем форумлянам программу «Суздальфеста», пригласим всех на 1000-летие нашего города-музея», - сообщил губернатор Александр Авдеев.

Главным событием форума станет пленарное заседание под председательством Президента России Владимира Путина.