В Муроме волонтеры спасли собаку, провалившуюся в мазут

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Историю спасения собаки рассказали в группе волонтерского движения "Дорога домой" города Мурома.

13 июня прохожие сообщили волонтерам о собаке, которая провалилась передними лапами в мазут около котельной. Молодые люди начали искать пострадавшее животное. Они наткнулись на целое озеро из отработанного мазута. Но никаких звуков не услышали. И вдруг один из волонтеров увидела над поверхностью "озера" слабое шевеление. Собака почти полностью скрылась в мазуте, торчал только нос, а на поверхности уже шли пузыри.

«Вдвоем с берега мы никак не могли вытащить собаку. Я разулась и полезла в это озеро. Провалилась моментально, стало понятно, что так собаку не вытащить. К нам прибыли еще два человека. Всякими подручными средствами мы вытаскивали собаку около двух часов. Кстати, вокруг собаки были накиданы доски, деревянные поддоны. Видимо работники котельной пытались ее вытащить, но не смогли, и оставили там умирать!» - описывают волонтеры.

Спустя два часа собаку удалось вытащить. В десять часов вечера волонтеры отвезли животное в клинику. До 4 часов утра молодые люди отмывали собаку, которой дали кличку Бэтмен, и клинику. Псу поставили капельницы, но состояние животного оставляет желать лучшего.

Волонтеры просят неравнодушных о финансовой помощи. Реквизиты указаны в группе движения "Дорога добра".