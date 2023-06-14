Жительница Владимира ударила ножом в грудь своего сожителя

фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

СУ СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По предварительным данным, при распитии спиртного в одной из квартир микрорайона Доброе во Владимире между 27-летней жительницей и ее сожителем произошел конфликт. Во время ссоры находившаяся в состоянии наркотического опьянения женщина ударила 42-летнего мужчину ножом в грудь, сообщают в региональном Следкоме.

В момент преступления в соседней комнате находилась знакомая, которая, узнав о произошедшем, помогла вызвать скорую помощь, однако спасти мужчину врачам не удалось. От полученного ранения он скончался на месте.

Следователем СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру женщина была задержана.

Во время допроса обвиняемая полностью признала вину. Женщина заключена под стражу.