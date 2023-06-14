В Петушках у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль

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Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он уже садился за руль нетрезвым.

Установлено, что мужчина, в январе текущего года привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения, в феврале в нетрезвом виде сел за руль своего автомобиля марки Kia Sportage. Около своего дома он был остановлен сотрудниками. Проведенное освидетельствование показало в выдыхаемом водителем воздухе наличие этилового спирта, сообщает областная прокуратура.

Приговором суда ему назначено 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля нарушителя. После вступления приговора в законную силу автомобиль марки Kia Sportage будет конфискован у мужчины в доход государства.