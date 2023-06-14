Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 8:54

В микрорайонах Энергетик и Юрьевец ликвидируют заросли борщевика

Сорняк подлежит ликвидации на площади более 200 квадратных метров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжаются работы по ликвидации борщевика Сосновского. Это растение официально включено в Отраслевой классификатор сорных растений и подлежит уничтожению.

14 июня специалисты муниципального МКУ «Благоустройство Ленинского района» ликвидируют борщевик Сосновского в микрорайонах Энергетик и Юрьевец. Сорняк подлежит ликвидации на площади более 200 квадратных метров.

Главный инженер учреждения Илья Шашков сообщил, что места произрастания борщевика устанавливаются специалистами муниципального предприятия в ходе ежедневных мониторингов территории. В Ленинском районе наибольшее скопление сорняка наблюдается в микрорайонах Энергетик и Мостострой.

Для ликвидации зарослей борщевика его косят до цветения во избежание дальнейшего распространения. Там, где позволяет местность, работы выполняются с применением техники. В частности, сегодня организован покос борщевика в микрорайоне Юрьевец с использованием трактора. В микрорайоне Энергетик работы выполняют рабочие предприятия в спецодежде с использованием бензокос. К покосу сорняка привлечено 8 рабочих предприятия и трактор.