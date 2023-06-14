В микрорайонах Энергетик и Юрьевец ликвидируют заросли борщевика

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Во Владимире продолжаются работы по ликвидации борщевика Сосновского. Это растение официально включено в Отраслевой классификатор сорных растений и подлежит уничтожению.

14 июня специалисты муниципального МКУ «Благоустройство Ленинского района» ликвидируют борщевик Сосновского в микрорайонах Энергетик и Юрьевец. Сорняк подлежит ликвидации на площади более 200 квадратных метров.

Главный инженер учреждения Илья Шашков сообщил, что места произрастания борщевика устанавливаются специалистами муниципального предприятия в ходе ежедневных мониторингов территории. В Ленинском районе наибольшее скопление сорняка наблюдается в микрорайонах Энергетик и Мостострой.

Для ликвидации зарослей борщевика его косят до цветения во избежание дальнейшего распространения. Там, где позволяет местность, работы выполняются с применением техники. В частности, сегодня организован покос борщевика в микрорайоне Юрьевец с использованием трактора. В микрорайоне Энергетик работы выполняют рабочие предприятия в спецодежде с использованием бензокос. К покосу сорняка привлечено 8 рабочих предприятия и трактор.