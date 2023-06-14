Артему Маркину присвоили звание "Заслуженный артист РФ"

Артем Маркин и Борис Андрианов Фото: Виктория СУХОВА

Бессменному руководителю Центра классической музыки, маэстро Артему Маркину присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Об этом в своем телеграме сообщил бывший мэр Владимира, а ныне сенатор Андрей Шохин.

Артём Маркин родился в сибирском городе Барнауле в семье музыкантов. Окончил Владимирское музыкальное училище. В 1998 году окончил с отличием Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве (класс профессора Владимира Семенюка). Тогда же он создал и возглавил Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым в новой России главным дирижером и организатором собственного коллектива.

24 апреля 2018 г. Артем Эдуардович Маркин стал лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства за популяризацию классической музыки, создание и проведение Международного фестиваля классической музыки «Музыкальная экспедиция». Кстати, 15 июня в 18.30 на Соборной площади пройдет завершающий концерт "бродячих музыкантов".