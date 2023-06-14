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НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:41

Во Владимире на улице Мира продавали поддельные доллары США

Двоих мужчин задержали сотрудники региональных главков ФСБ и полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает МВД России, следователи регионального УМВД возбудили два уголовных дела по факту сбыта фальшивых денег.

Ранее оперативникам УФСБ и полиции поступила информация о том, что во Владимире на улице Мира двое мужчин продают поддельные доллары США. В ходе очередной встречи с клиентом житель Волгоградской области и его товарищ из Краснодарского края передали местному жителю 6000 долларов США, после чего были задержаны. В ходе досмотра у мужчин и в арендованной ими машине нашли более 23500 долларов.

Эксперты установили, что деньги являются фальшивкой. На время следствия обоих подозреваемых заключили под стражу, расследование уголовных дел продолжается.