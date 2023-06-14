Во Владимире ОНФ посетил разрушающийся дом на Большой Нижегородской

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях мы писали о ситуации с домом №67-В по улице Большая Нижегородская. Трехэтажка XIX столетия требует серьезного ремонта, особенно сильно страдают фундамент и плохо отремонтированная кровля. Однако до настоящего времени ответственные инстанции ничего не предприняли.

Жильцы трехэтажки жаловались и журналистам, и властям и прокурорам. Сразу после нас там побывали представители «Народного фронта» Владимирской области.

«Такого ужаса не видели давно. Дом 1875 года постройки разрушается на глазах!», - сообщили представители ОНФ после визита на Большую Нижегородскую, 67-В.

Общественники подтвердили протечку крыши, дыры в фундаменте, наличие крыс и бродячих животных в подвале, выпадающие куски стен в квартире, а также то, что жильцы не получают ответы от управляющей компании.

«Надеется, что им хотя бы стыдно, но мы сомневаемся», - заключили общественники и пообещали, что займутся судьбой жителей аварийного дома, который пока официальный статус аварийного не имеет.