За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 60 человек

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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области ведется мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 33,3%.

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По 10 случаев во Владимире и Ковровском районе, 9 - в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Кольчугинском, 4 - в Юрьев-Польском, по 3 - в Камешковском, Гороховецком и Суздальском районах, 2 - в Александровском, по 1 в Радужном, Киржачском и Селивановском районах.

89,1% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 10,9% случаев выявлены активно без наличия симптомов.