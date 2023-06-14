В Коврове мужчина забил знакомого до смерти молотком

Фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

В Коврове возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По предварительным данным, трое мужчин выпивали в одной из квартир города Ковров. Когда хозяин квартиры заснул, между двумя гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес знакомому множественные удары молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает региональный Следком.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан небезразличными жителями, которые удерживали его до прибытия полицейских.

После проведения следователями и криминалистами СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками МО МВД России «Ковровский» следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ранее судимому мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал. Решается вопрос об избрании меры пресечения.