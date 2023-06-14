Из Владимирской области в зону СВО отправились еще более 20 добровольцев

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13 июня у Дома культуры молодежи во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в учебные подразделения Минобороны России. Более 20 наших земляков приняли решение служить в рядах Вооруженных сил России по контракту.

«Ни одна семья участников СВО не останется без заботы и внимания. В области уже отработан механизм работы с семьями военнослужащих по контракту и с каждым из них лично. Хорошая новость для бойца – что дома все нормально, также как и для родных знать, что с их защитником все благополучно – лучшая награда.. От вас сегодня зависит наша Победа», – напутствовал бойцов Сергей Полузин.

Кроме того, губернатор Александр Авдеев посетил Областной пункт отбора на военную службу по контракту. Глава региона проверил, как выполнены его поручения по благоустройству прилегающей территории.