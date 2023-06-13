Муромские врачи спасли женщину с массивным кровоизлиянием в мозг

Фото: Минздрав Владимирской области

Как сообщает Минздрав Владимирской области, в Муромскую ЦРБ бригадой «скорой помощи» доставили женщину 40 лет. Она внезапно потеряла сознание, и доставили ее в больницу в состоянии тяжелой комы, с судорогами и нарушением дыхания.

Больную поместили в неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения и экстренно провели томографию головного мозга, которая и показала массивное кровоизлияние в оболочки мозга. Летальность в таких случаях составляет 25 процентов, а вероятность остаться инвалидом грозит половине пациентов.

Тем не менее, благодаря врачам на 18 день пребывания в коме у женщины появились признаки сознания, а благодаря ранней реабитилации восстановились речь и двигательные функции.

Сейчас женщина проходит реабилитацию на дому, функции головного мозга удалось успешно сохранить.