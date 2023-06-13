Во Владимире началось благоустройство территорий, граничащих с Рпенским проездом

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Администрация города Владимира сообщает, что специалисты из МУП «Благоустройство Фрунзенского района» ведут работы по благоустройству территорий, прилегающих к Рпенскому проезду.

В частности, продолжается очистка реки Рпень и ее берегов от упавших, сухих и аварийных деревьев, а также уборка мусора из реки. Деревья из реки вытаскивают, чтобы избежать по весне подтопления магистрали во время паводка и весеннего ледохода. Ежедневно благоустройством вдоль строящегося Рпенского проезда занимаются от 4 до 8 рабочих.

Кстати, очистка русла реки Рпень началась несколько лет назад с участка в районе Социального фонда РФ. Сейчас же чистят реку выше по течению. От деревьев, веток и прочего мусора очистят участок вдоль Рпенского проезда вплоть до территории комбината «Тепличный». Работы будут проводиться весь летний сезон.