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НовостиПроисшествия13 июня 2023 14:02

В Гороховецком районе один человек погиб в столкновении легковых автомобилей

ДТП случилось днем 10 июня на трассе «Муром — автодорога М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, около 14.00 на 73 километре трассы «Муром — М-7 «Волга» 41-летняя женщина, управлявшая «Ладой», выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 36-летнего мужчины.

К сожалению, женщина-водитель «Лады» погибла на месте, ее 48-летнего пассажира прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.