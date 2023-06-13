В Гороховецком районе один человек погиб в столкновении легковых автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, около 14.00 на 73 километре трассы «Муром — М-7 «Волга» 41-летняя женщина, управлявшая «Ладой», выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 36-летнего мужчины.

К сожалению, женщина-водитель «Лады» погибла на месте, ее 48-летнего пассажира прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.