В Камешковском районе три сельских медпункта начали продажу лекарств

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о здравоохранении прокуратура Камешковского района установила, что в поселке Мирный, а также в селах Гатиха и Второво имеются фельдшерско-акушерские пункты, но в них не продаются лекарства. При этом ближайшие аптеки находятся в 20 километрах от населенных пунктов в Камешково.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Камешковский районный суд, потребовав от Камешковской ЦРБ устранить нарушения и организовать продажу препаратов в данных ФАПах.

Суд удовлетворил это требование, и теперь лекарства начали продавать в сельских медпунктах.