В ДТП в Гусь-Хрустальном районе погибло три человека

Фото из группы Подслушано автомобилистов в ВКонтакте

3 июня около 13.50 на 25 километре автодороги «Гусь-Хрустальный-Уршельский» произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

По предварительной информации областного УМВД, 54-летний водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь в сторону Гусь-Хрустального, при прохождении поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Опель», которым управлял 31-летний водитель, и «Рено» под управлением 53-летнего водителя.

В ДТП погибли водители «Мицубиси» и «Рено», а также 49-летняя пассажирка «Рено». На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.