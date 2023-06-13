Во Владимире ГИБДД проверила соблюдение водителями правил перевозки детей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городского отдела Госавтоинспекции провели рейды, в ходе которых уделили особе внимание правилам перевозке детей.

Всего проверили более 120 машин, а также провели профилактические беседы с водителями. В двух случаях детей везли не пристегнутыми. Водители объяснили это тем, что ехать не далеко, а также тем, что ребенок сам не захотел пристегиваться.

В результате на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подобные рейды на территории Владимира и других городов и районов региона будут продолжены.