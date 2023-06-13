За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 157 человек

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По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 12 июня на территории области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 157 человек, среди них 37 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратилось 1088 человек, в том числе 288 детей. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Александровский район – 183 случая, Ковровский район – 172 случая, Муромский район – 145 случаев, Гусь-Хрустальный район – 109 случаев, Петушинский район - 76 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. За неделю обнаружены обнаружено 11 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей.