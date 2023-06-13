В Вязниковском районе на М-7 произошло ДТП с участием четырех машин

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 12.30 на 284 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, 25-летний водитель «Мазды» не выдержал безопасную дистанцию и ударил ехавший перед ним «Хендай» под управлением 33-летнего мужчины. От удара «Хендай» врезался в «Ауди» 25-летнего автолюбителя, после чего «Ауди» столкнулась с «Маздой», за рулем которой находился 38-летний мужчина.

В результате столкновения водителя «Хендай» прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» госпитализировала. Кроме того, травмы получила 23-летняя пассажирка «Ауди», помощь ей оказали на месте и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.