В Добром демонтируют гаражи ради благоустройства Рпенского проезда

Фото с сайта мэрии

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Одновременно с этим специалисты администрации Фрунзенского района ведут работы по благоустройству территорий, прилегающих к строящейся магистрали.

Продолжается демонтаж незаконно установленных металлических гаражей и уборка территории от скопившегося мусора. В частности, в этом году будут демонтированы около 200 гаражей ГСК «Юбилейный». В мэрии подчеркивают, что там никто не ставит машины, а лишь складируют хлам. А сама территория завалена мусором. Однако владимирцы с этим не согласны и записали видеообращение к президенту.

К слову, инвалиды имеют право на получение земельного участка под гараж вблизи своего места жительства. Для этого им необходимо обратиться с заявлением в управление земельными ресурсами мэрии и уведомить об этом администрацию района, чтобы их гаражи не вывозили. Но пока таких заявлений от граждан, владеющих гаражами в ГСК «Юбилейный», не поступало.

Также продолжается очистка реки Рпень и ее берегов от упавших, сухих и аварийных деревьев, а также уборка мусора из реки. Ежедневно к работам привлекается от 4 до 8 рабочих МУП «Благоустройство Фрунзенского района» и несколько единиц техники. В настоящее время идет очистка реки выше по течению вдоль Рпенского проезда вплоть до территории комбината «Тепличный». Работы будут проводиться весь летний сезон.