Семья из Владимирской области погибла на пожаре в Ейске

скрин с видео СУ СКР по Краснодарскому краю

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в одном из домов, расположенных на улице Мира в Ейске. На нем погибла семья из Владимирской области - супруги и их 12-летний сын.

По данным следствия, супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в Ейск из 33 региона. Семья арендовала у местного жителя помещение, расположенное во дворе его дома на улице Мира. 11 июня произошел пожар. После его ликвидации в помещении были обнаружены тела 37-летнего мужчины, его 43-летней супруги и их 12-летнего сына. Благодаря помощи мужчины, проживающего в одном из соседних домов, 10-летняя дочь погибших сумела выбраться из помещения, а также удалось спасти 2-летнюю сестру, которую вынесли из здания. Сейчас обе девочки находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание.