Больше 100 жителей Камешково участвовали в велопробеге на Дне города

фото администрации Камешковского района

11 июня в Камешково отпраздновали День города. В честь праздника прошел велопробег.

Сначала участники возложили цветы к памятнику на Аллее славы. А затем более 100 велосипедистов стартовали с площади им. Ленина по подготовленному маршруту. Они посетили школу №1. Все почтили память героев -камешковцев, ушедших на фронт со школьной скамьи, и возложили к мемориалу у школы цветы.

Были остановки у предприятий Ютекс РУ и НПО "ВОЯЖ", где глава администрации района Анатолий Курганский рассказал о важных для города и района производствах. Участники велопробега посетили водозаборные сооружения и индустриальный парк "Камешково", немецкое кладбище и школу №3.

По окончании велопробега организаторы предусмотрели горячий чай и сладкую выпечку, а на маршруте - угостили мороженым, подарили памятные сувениры.