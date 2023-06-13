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НовостиОбщество13 июня 2023 10:17

Больше 100 жителей Камешково участвовали в велопробеге на Дне города

На маршруте угощали мороженым и подарили памятные сувениры
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото администрации Камешковского района

фото администрации Камешковского района

11 июня в Камешково отпраздновали День города. В честь праздника прошел велопробег.

Сначала участники возложили цветы к памятнику на Аллее славы. А затем более 100 велосипедистов стартовали с площади им. Ленина по подготовленному маршруту. Они посетили школу №1. Все почтили память героев -камешковцев, ушедших на фронт со школьной скамьи, и возложили к мемориалу у школы цветы.

Были остановки у предприятий Ютекс РУ и НПО "ВОЯЖ", где глава администрации района Анатолий Курганский рассказал о важных для города и района производствах. Участники велопробега посетили водозаборные сооружения и индустриальный парк "Камешково", немецкое кладбище и школу №3.

По окончании велопробега организаторы предусмотрели горячий чай и сладкую выпечку, а на маршруте - угостили мороженым, подарили памятные сувениры.