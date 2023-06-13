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НовостиОбщество13 июня 2023 9:53

В Меленках обнаружены нарушения содержания городских дорог

Проверку проводила прокуратура совместно с районным ГИБДД
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района совместно с инспекторами ГИБДД проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятий обнаружилось, что на улицах 1 Мая, Красноармейской, Пушкина, Чернышевского, Венедиктова, Дзержинского, Комсомольской, Кирова, Коммунистической и Ленина отсутствует часть дорожных знаков, а дорожная разметка изношена.

Прокуратура обратилась в Меленковский районный суд с иском к райадминистрации, потребовав устранить эти нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, фактические устранение нарушений находится на прокурорском контроле.