В Меленках обнаружены нарушения содержания городских дорог

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района совместно с инспекторами ГИБДД проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятий обнаружилось, что на улицах 1 Мая, Красноармейской, Пушкина, Чернышевского, Венедиктова, Дзержинского, Комсомольской, Кирова, Коммунистической и Ленина отсутствует часть дорожных знаков, а дорожная разметка изношена.

Прокуратура обратилась в Меленковский районный суд с иском к райадминистрации, потребовав устранить эти нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, фактические устранение нарушений находится на прокурорском контроле.