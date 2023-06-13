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НовостиОбщество13 июня 2023 9:39

Во Владимире составили два протокола за торговлю в неустановленных местах

С начала года было составлено 80 административных протоколов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Специалисты городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией совместно с коллегами из управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг и сотрудниками полиции 11 июня провели рейд по мониторингу и ликвидации точек уличной незаконной торговли на ул. Северной и Полины Осипенко.

В ходе рейда сотрудниками мэрии составлено 2 протокола за торговлю в неустановленных местах. Всего с начала года в ходе подобных рейдов было составлено 80 административных протоколов.

Незаконная торговля влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 15 тысяч рублей.