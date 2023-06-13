За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 4 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 4 648 человек, во Владимире – 1 543.

В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 4,1%, снижение зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» было проведено 140 исследований. Среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы и сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.