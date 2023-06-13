Во Владимире пройдет "Чемпионат ползунков"

фото со страницы УФКСиМП. Автор Остап Жарков

24 июня в рамках Дня молодежи-2023 во Владимире состоится «Чемпионат ползунков». Это событие стало для города традиционным. В этом году оно пройдет на Соборной площади в 16 часов.

Самые маленькие спортсмены будут разделены на возрастные категории: «Ползунки» - дети в возрасте от 6 до 11 месяцев, «Ваньки-встаньки» - дети в возрасте от 11 месяцев до 18 месяцев, «Бегунки» - дети в возрасте от 18 месяцев до 24 месяцев, «Шустрики» - дети в возрасте от 24 месяцев до 36 месяцев. В каждой возрастной группе определят обладателей первого, второго и третьего места.

Подать заявку на участие в чемпионате можно до 22 июня по ссылке .