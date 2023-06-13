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НовостиОбщество13 июня 2023 8:14

В Гороховецком районе обнаружены нарушения в снабжении водой сельских жителей

На директора местного водоканала возбудили дела об административных правонарушениях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района провело проверку соблюдения законодательства о водоснабжении.

В ходе работы обнаружилось, что в нарушение закона о недрах МУП «Гороховецкий водоканал» добывает подземные воды для нужд жителей Денисовского, Купиряновского и Фоминского сельских поселений в отсутствие лицензии.

Причиной отсутствия лицензий, помимо прочего, является также и нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании артезианских скважин.

Так, прокуратура установила, что в поселке Пролетарский, а также в деревнях Тураково, Большое Сокурово, Новосеменовка, Выезд, Ветельницы, Хорошево и ряде других нет ограждения зон санитарной охраны первого пояса. Это приводит к плохой защищенности скважин.

По результатам проверки на директора водоканала возбудили административные дела за нарушение требований использования территории первого пояса санитарной охраны источников питьевой воды, а также за пользование недрами без лицензии.

Главе администрации Гороховецкого района и директору МУП «Гороховецкий водоканал» внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.