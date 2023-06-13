В Коврове спасатели вытащили из Клязьмы утонувший внедорожник с прицепом

Фото: кадр видео ПСО города Коврова

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, информация о происшествии на Клязьме поступила диспетчерам 10 июня около 19.10. Сообщалось, что автомобиль съехал в реку, никто из людей не пострадал.

По прибытию на место обнаружилось, что внедорожник с прицепом попал в воду при погрузке лодки, и его утащило течением. Так как начинало темнеть, спасатели обеспокоились, что машину на следующий день будет трудно найти, тем более ее может занести песком.

Тут им на помощь пришли инспекторы ГИМС регионального ГУ МЧС и Рыбоохраны Владимирской области, которые по случайности оказались неподалеку. Совместными силами сотрудники ведомств попытались найти машину, но с поверхности воды сделать это не удалось.

Наконец, при помощи эхолота хозяина автомобиля удалось обнаружить внедорожник, крыша которого оказалась в полутора метрах от поверхности воды. Сперва усилиями хозяев машины и спасателей удалось зацепить и вытащить прицеп, а потом при помощи лебедки автомобиля спасателей достали из воды и сам внедорожник.

После этого спасатели убыли в отряд, а хозяевам машины предстоит приводить ее в порядок.