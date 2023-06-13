В Вязниковском районе внук украл у бабушки 300 тысяч рублей из стеклянной банки

Фото: Диана ИВАНОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце мая текущего года в полицию Вязниковского района обратилась 86-летняя пенсионерка, рассказавшая о пропаже из ее дома 300 тысяч рублей.

Вскоре полицейские вычислили и задержали подозреваемых, которыми оказались 41 и 38-летний местные жители. Один из них оказался внуком пожилой женщины, который систематически приходил к ней в гости и помогал по хозяйству.

По версии следствия, в тот день внук и приятель снова пришли к бабушке, и пока приятель отвлекал хозяйку, ее родственник стащил 300 тысяч рублей, которые она хранила на кухне в стеклянных банках.

После этого мужчины ушли и разделили деньги, после чего потратили. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.