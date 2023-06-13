Прокуратура требует от мэрии ускорить ремонт дороги Спасское-Мосино

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Прокуратура Владимира в 2021 году провела проверку по содержанию автомобильной дороги мкр. Спасское – мкр. Мосино, в ходе которой выявлены нарушения. Прокурором города было подано в суд исковое заявление об обязании городской администрации отремонтировать дорогу. Срок исполнения был установлен до 1 июня текущего года.

Мэрия решила провести реконструкцию дороги. В частности, запланировано устройство остановок общественного транспорта, разворотной площадки, тротуаров, сетей инженерно-технического обеспечения.

Городским управлением архитектуры и строительства выполнена разработка проекта планировки и межевания линейного объекта, в настоящее время проводятся общественные обсуждения. После завершения проектирования будут объявлены торги на производство реконструкции дороги, сообщает областная прокуратура.

Мэрией для обеспечения безопасности дорожного движения в апреле текущего года выполнены работы по планировке профиля автомобильной дороги.

Вместе с тем, в связи с неисполнением решения суда в установленный срок прокурором главе города Владимира внесено представление с требованием ускорения проведения необходимых работ. Кроме того, в службу судебных приставов направлен исполнительный лист в целях принудительного исполнения судебного акта.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.