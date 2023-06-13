66 процентов жителей Владимирской области отказались предоставлять биометрические данные

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимирцы по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Он провел опрос среди представителей экономически активного населения города.

На данный момент 10% владимирцев получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответила лишь треть опрошенных. Свое решение они аргументируют соображениями безопасности, а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий.

Каждый второй отказался (49%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 18% пока думают над ответом.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (20% против 9% соответственно). Впрочем, мужчины чаще противятся подобным предложениям (66% против 42% среди женщин).