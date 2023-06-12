Во Владимирской области появилось еще одно место, где можно бесплатно сделать МРТ

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщило, что в 33 регионе компьютерная томография по полису ОМС стала доступна в Центре фтизиопульмонологической помощи.

Располагается центр по адресу: город Владимир, Судогодское шоссе, 63 ( в здании новой поликлиники). Подробную информацию можно получить в ЦСФП по телефону: 8(4922)42-50-92. При этом в "белом доме" уточняют, что если в поликлинике по месту жительства отказали в записи на КТ, нужно пожаловаться об этом в региональный Минздрав по телефону: 8(4922)77-85-74.

Напомним, что обследование на томографе по полису ОМС (по показаниям) с контрастом или без него доступно по направлению лечащего врача в поликлинике по месту жительства. Запись осуществляется врачом. Он должен выдать направление и записать, а пациенту сообщить дату и время.