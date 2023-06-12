Во Владимирской области Россельхознадзор проверит птичников после обнаружения птичьего гриппа у мертвой чайки

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает об ухудшении эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в 33 регионе.

Связано это с тем, что сейчас высок риск заразиться домашним птицам от чаек, мигрирующих с юга на север. С начала мая 2023 года уже было несколько случаев, когда больных птичьим гриппов диких птиц обнаруживали на территории птицефабрик. 8 июня мертвую чайку нашли на берегу реки Каменка в Суздальском районе.

В Россельхознадзоре напомнили владельцам птичьих подворий и хозяйств, что они обязаны пускать их сотрудников на территорию для осмотра птиц и отбора проб. Что говорит о возможных проверках птичников в ближайшее время.

Обо всех случаях падежа птиц, а также при обнаружении трупов птиц, необходимо немедленно сообщить в ветеринарные учреждения (телефон: 8-4922-60-16-29) или в Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по телефону: 8-4922-77-16-64. В выходные и праздничные дни круглосуточный дежурный телефон: 8(910)180-08-68.